Чепчугов — о словах Глушенкова: «Свою бочку пива успеете выпить»

Экс-голкипер столичного ЦСКА Сергей Чепчугов отреагировал на слова игрока «Зенита» Максима Глушенкова о пиве.

Ранее 25-летний футболист признался, что после матча может спокойно выпить литр пива.

«Скажу так: свою бочку пива успеете выпить. С другой стороны, это не говорит о профессионализме того или иного футболиста», — цитирует Чепчугова «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне Глушенков появился на поле в десяти играх с учетом всех турниров, забил девять мячей и оформил один ассист.

В 12-м туре РПЛ «Зенит» разгромил на выезде «Акрон» (5:0), однако Глушенков пропустил встречу из-за травмы.