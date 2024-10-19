Тормена объяснил, почему «Краснодару» было важно победить «Спартак»

Защитник «Краснодара» Витор Тормена поделился комментарием о крупной победе над «Спартаком» в игре 12-го тура Российской премьер-лиги. Встреча между командами завершилась со счетом 3:0.

— Всегда приятно выиграть на выезде у «Спартака». Сейчас мы очень довольны результатом, потому что для нас эта победа была очень важна с точки зрения турнирного положения, — цитирует бразильца Legalbet.

В настоящий момент «Краснодар» является единоличным лидером в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 30 набранных очков.

В 13-м туре РПЛ подопечные Мурада Мусаева отправятся в Самару, где встретятся с местными «Крыльями Советов».