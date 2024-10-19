Виктор Са: «Краснодар» должен продолжать в том же духе»

Вингер «Краснодара» Виктор Са высказался после разгромной победы над «Спартаком».

19 октября кубанский клуб одолел на выезде «Спартак» со счетом 3:0 в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги.

Футболист признался, что против «Спартака» всегда тяжело играть на выезде, поэтому сейчас вся команда счастлива важнейшей победе.

— Нам нужно продолжать в том же духе, потому что впереди еще много непростых матчей, — приводит слова Са Legalbet.

После 12 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея на своем счету 30 баллов. Отрыв от ближайшего преследователя составляет всего одно очко.