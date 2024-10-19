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Корнеев: Поражение от «Химок» станет холодным душем для «Локомотива»

19 Октября 2024 • 22:48 Комментировать
Химки
2:0
Локомотив Москва

Экс-футболист «Барселоны» Игорь Корнеев высказался об игре «Локомотива» в минувшем матче с «Химками».

Встреча 12-го тура чемпионата России завершилась неожиданным поражением «железнодорожников» со счетом 0:2.

— Удивила импотенция «Локомотива», привезли себе два мяча. У «железнодорожников» не пошла игра, — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

По мнению эксперта, такое поражение должно стать холодным душем для «Локомотива», который не был похож на себя.

После поражения команда Михаила Галактионова опустилась на третью строчку в РПЛ, имея в копилке 27 баллов. Следующим соперником «красно-зеленых» в чемпионате России станет «Зенит».

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