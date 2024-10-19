Бурлак объяснил, при каком условии возможен обмен Зиньковского на Пиняева

Экс-футболист «Локомотива» Тарас Бурлак высказался о возможном обмене игроками между «железнодорожниками» и «Спартаком».

Ранее появилась информация, что «Спартак» может забрать Пиняева у «Локомотива», а в обратном направлении отправится Антон Зиньковский.

Бурлак заявил, что Зиньковский является очень хорошим и техничным футболистом, но сейчас Пиняев больше находится на слуху.

— Обмен может быть, но только при очень большой доплате «Спартака», и даже не знаю, какой именно, — приводит слова Бурлака Metaratings.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость 28-летнего Зиньковского составляет три миллиона евро. Что касается 19-летнего Пиняева, то он оценивается в восемь миллионов евро.