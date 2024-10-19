Мурад Мусаев: Кордоба был весь разбитый после перелёта, но он обожает большие матчи

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал игру форварда команды Джона Кордобы в минувшем матче со «Спартаком».

Игра 12-го тура чемпионата России завершилась разгромной победой «быков» со счетом 3:0. Кордоба провел на поле 89 минут, но голевыми действиями не отметился.

Стоит сказать, что Кордоба прибыл в расположение «Краснодара» только вчера утром.

«Кордоба ушел на 89-й минуте, но хотел забить еще гол. Он заработал кучу фолов, на нем висели все защитники «Спартака». Джон — большой профи», — цитирует Мусаева «Чемпионат».

Специалист признался, что после перелета Кордоба был весь разбитый, но он очень любит такие большие игры.

В этом сезоне 31-летний колумбиец появился на поле в 12 матчах во всех турнирах, забил шесть голов и оформил четыре ассиста.