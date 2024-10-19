Гладилин рассказал, почему «Спартак» провалился в матче с «Краснодаром»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от «Краснодара».

- Мусаев после матча сказал, что «Спартак» не должен был так крупно проигрывать. Согласны с ним?

- Это он поскромничал. «Краснодар» полностью переиграл «Спартак», особенно в первом тайме. Новая тактика, которая была предложена Станковичем в три защитника, себя не оправдала, так как была не наиграна, а при быстрых и сильных нападающих такая схема должна быть полностью отработана. Я не понимаю, почему тренер так решил, но это его дело. Он хотел получить от этой перестановки какую-то выгоду, но вышло наоборот. По сути, хозяева проиграли матч уже в первом тайме, когда пропустили два мяча. А моментов у «красно-белых» не было, как таковых.

- То есть неудачный эксперимент в обороне – главный фактор поражения «Спартака»?

- Да-да, ведь это повлияло на все. В атаке команда стала играть с двумя нападающими. Раньше был один центральный форвард. Фланговые защитники ходили в атаку. Было все понятно. Сегодняшняя тактика хорошая, но при ней защитники должны синхронно и быстро взаимодействовать, понимать друг друга, а этого не получилось. Центральные полузащитники играли неправильно. То есть ошибка Станкович была в том, что он выбрал неапробированную схему игры. А ее надо было наигрывать с более слабыми соперниками, а не с лидером чемпионата, у которого сильная атакующая линия.

- В последнее время много критики в адрес Абены. Соответствует ли он уровню «Спартака»?

- В три защитника ему сложно играть. Он больше персональщик, когда они играют вдвоем с Бабичем. Так получше получается. То есть дело в том, что может Абена и хороший защитник, но ему сложно так играть. Он физически сильный, но, видимо, в тактике немного слабоват.

- Не было ли ошибкой Станковича делать ставку в атаке на Николсона и сдвигать из центральной зоны Угальде, который перестал забивать?

- Угальде быстрый, и его нужно снабжать мячами. Когда «Спартак» играл с двумя фланговыми футболистами, он находил моменты, чтобы завершить атаку. А когда на поле два форварда – ему надо самому решать эти вопросы, а это для него проблема.

- У «Спартака» в этом чемпионате не ладится с топами: ничья с «Динамо» и «Зенитом», проигрыш «Локомотиву» и «Краснодару». Какое этому объяснение видите?

- Нет поставленной игры. Даже в таком ответственном матче, как сегодня, тренер решает менять схему. И это не от хорошей жизни. Он рисковал, понимая, что нужна победа, чтобы бороться за медали. Но получилось так, что не было связей между линиями, «Краснодар» полностью контролировал мяч, не было ясных переходов. За первый тайм «Спартак» даже опасных моментов не смог создать.

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- Барко удалось выключить из игры. Это тоже сказалось?

- Да. «Быки» учли, что от него многое зависит. Все ждали, что Барко начнет сверкать при новой схеме, а его перекрывали и старались оставить без мяча. В общем, гости правильно сыграли и закономерно победили.

- «Краснодар» с такой игрой готов составить реальную конкуренцию «Зениту» за первое место?

- Конечно, если команда на дистанции не теряет очки. Хватит ли сил у ребят, это другой вопрос, потому что у «Зенита» больше ресурса в виде длинной скамейки.

- Какие перспективы видите у «Спартака»?

- Про чемпионство уже можно забыть. За него будут бороться «Зенит» и «Краснодар». А вот побороться за медали команда может. «Локомотив» сегодня тоже проиграл. Так что четыре московских клуба разыграют третье место.

Елена Григорьевская