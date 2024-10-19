Кечинов: «Сейчас «Спартак» не сильнее никого из топов»

Футбольный эксперт Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о поражении «Спартака» от «Краснодара».

- Наставник «Краснодара» Мусаев после матча сказал, что 3:0 не по делу и «Спартак» не должен был так проигрывать. Согласны с ним?

- Не знаю, как по счету, но по игре южане были гораздо сильнее «Спартака». Особенно в первом тайме. Я слышал, кто-то говорил, что Станкович ошибся со схемой, когда решил играть в три центральных защитника. Но я считаю, что футболисты «Краснодара» просто лучше выглядели, были быстрее и интенсивнее. Во всех единоборствах, которых было очень много, гости всегда выходили победителями. Отсюда такой результат. Уже после первого тайма игра была сделана. Стало понятно, что хозяевам будет очень сложно вытащить этот матч.

- Значит, вы не согласны с тем, что Станкович ошибся с выбором состава и тактики на игру?

- Можно ошибиться в схеме, с какими-то отдельными футболистами. Взять Абену, который допустил ошибку. Можно сказать, что тренер не угадал с этим игроком, но если брать весь первый тайм, мы видели, что «Краснодар» был гораздо быстрее и мог забить больше, чем два мяча. Физически гости были гораздо свежее и лучше готовы к матчу.

- Раз уж вы сказали про Абену, в последнее время его много критикуют. Он вообще соответствует уровню «Спартака»?

- Я пока мало видел его в стартовом составе. Поэтому мне сложно ответить на этот вопрос. Но сегодня его ошибка повлияла на окончательный результат матча. Счет стал 2:0, и было очевидно, что игру не спасти. Но любому футболисту нужна адаптация в новой команде, какое-то время. Поэтому сейчас не стоит делать скоропалительных выводов и браковать этого защитника. Станкович хорошо его знает, иначе его бы, наверное, не купили.

- У «Спартака» в этом чемпионате не ладится с топами: ничья с «Динамо» и «Зенитом», проигрыш «Локомотиву» и сегодня «Краснодару». Какое этому объяснение?

- «Краснодару» и «Локомотиву» «Спартак» проиграл вчистую. А вот в Питере «красно-белые» выглядели лучше соперника. Каждый матч – это отдельная история, но факт налицо – с топами результаты неудачные. Раньше было наоборот, когда «Спартак» мог проиграть какой-то команде из середины таблицы или даже аутсайдеру. Сейчас мы видим, что с командами ниже уровнем очки подопечные Станковича стали набирать, а с топами идет неудачная серия.

- Это говорит о том, что «Спартак» не сильнее никого из топов?

- Однозначно. У меня была надежда после матча с «Зенитом», когда москвичи играли лучше, что «Спартак» будет вести золотую гонку, но следующие матчи уже не внушали надежду на это. Теперь в лучшем случае команда Станковича влезет в призовую тройку. Если повезет. Это было бы успехом.

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- «Краснодар» с такой игрой готов составить реальную конкуренцию «Зениту» за золото, или текущее первое место ни о чем не говорит?

- Если южане будут играть так, как сегодня, то точно смогут составить конкуренцию питерцам. С такими легионерами команда выглядит солидно и мощно. Она быстрая, виден серьезный уровень. На данный момент «Краснодар» ничем не хуже «Зенита».

Елена Григорьевская