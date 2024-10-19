Биджиев - о голе ЦСКА: «Однозначно там был толчок в спину»

Главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- Наверное, один из лучших первых таймов, которые «Динамо» проводило в последнее время, образцовая игра. И второй тайм, наверное, в целом вы выполняли всю тактику. Прокомментируйте исход и результат этого матча.

- Сложно комментировать. Ребята отдавались и старались на 100%, старались показать свою лучшую игру, но, как говорится, побеждает тот, кто меньше ошибается. Получилось так, что ошиблись мы, отсюда соответственно результат

- Были слышны недовольства. Прокомментируйте правомерность забитого мяча. Показалось ли вам, что, может быть, там было нарушение правил в моменте, когда Мусаев выходил на оперативный простор?

- Однозначно там был толчок в спину. Сейчас мы опять услышим формулировку, почему это не считается толчком. Мне больше сказать нечего.

- «Динамо» сегодня, во втором тайме особенно, пошло в навал. Не было ли переживаний и опасений, что соперник поймает на контратаке? Потому что ЦСКА выпустил второго рослого нападающего, была вероятность убежать в контратаку.

- Когда они выпустили второго нападающего, было понятно, что они тоже перейдут на длинный пас. Нам терять было нечего, мы пошли ва-банк и выпускали уже ребят, которые были посвежеее для того, чтобы обострить в атаке что-то. Давили там, создали момент, но хорошо сыграл Акинфеев, что тут скажешь?

- У вас и так проблемы с защитной линией, казалось, что последние минуты матча, если не больше, Сослан Кагермазов доигрывал с болью, держась за заднюю поверхность бедра. Что с ним? Есть ли какие-то новости? Есть ли травма, или это всего лишь мышечная усталость?

- Я думаю, он просто набегался, поэтому в какие-то моменты у него были, но травм нет, он доработал до конца. Мы его поменяли с Пальцевым местами, Пальцева передвинули на позицию Кагермазова, а того поставили в оборону, чтобы он смог доиграть до конца в связи с тем, что не было замен. Вроде бы сейчас тьфу-тьфу нет повреждения на сегодняшний момент.

- Насколько сильно будете использовать ротацию в ближайшем матче со «Спартаком»? Все-таки большой матч, Кубок, и у «Динамо» есть возможность пойти именно по Пути РПЛ.

- Подумаем, посмотрим по состоянию, прежде всего, ребят. Отсюда уже будем отталкиваться.