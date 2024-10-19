Галактионов: «Если всё делать правильно, ничего не будет выбивать из колеи»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился комментарием об участии команды в чемпионской гонке РПЛ.

Специалист заявил, что разговоры о чемпионстве никак не должны сказываться на «Локомотиве».

— Если все делать правильно, ничего не будет выбивать из колеи. Значит, есть моменты, которые мы упустили, — цитирует Галактионова «Чемпионат».

В 12-м туре Российской премьер-лиги «Локомотив» неожиданно проиграл в гостях «Химкам». Встреча завершилась со счетом 0:2.

На данный момент «железнодорожники» занимают третье место в чемпионате России, отставая от лидера на три очка.