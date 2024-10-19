Николич: «Для меня и команды эти 3 очка могут быть самыми радостными с начала сезона»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо» Махачкала.

- Получилась ли именно та встреча, которую вы ожидали, боевитая, с не то, чтобы большим количеством опасных моментов, особенно в первом тайме, но с тем планом, который вы выстраивали перед игрой?

- Всё, как говорили в перерыве. Все знают, как Махачкала играет, бойцы, это их игра. Все знаю, в каком состоянии здесь поле. Тяжело играть в футбол. Тут говорить о каком-то качественном футболе практически невозможно. Но о борьбе, самоотдаче и желании - возможно. Но это их качества. Я очень доволен своими ребятами сегодня, потому что на этом уровне мы дали достойный и ровный бой сопернику. Поэтому у нас и получилось заслужить разницу в один гол. Это очень важные три очка, тяжелая рабочая и очень важная победа. Я очень счастлив получить эти три очка. Для меня и команды они могут быть самыми радостными с начала сезона. Мы забираем три очка в чемодан и двигаемся в Москву. Уже через два дня Кубок, у нас очень важная игра и задача сохранить первое место в нашей группе Кубка. Отдельное спасибо болельщикам, которые пришли и поддержали, всегда приятно, когда они за спиной команды.

- Сегодня единственный гол забил человек, который представляет этот регион, Тамерлан Мусаев. Как-то отдельно его поздравили? Потому что его первая игра на родине и тут же победный гол. Тем более, он сегодня начал в старте. Я думаю, что для него повод для радости намного больше.

- Мы все вместе счастливы. Его задача - забивать голы. Он рабочий и правильный парень, который очень много работает. Поэтому у него и получается. Очень рад, что это получилось именно здесь, у него дома, на родине. На трибунах, наверное, сидело очень много родственников и семья. Конечно, счастлив он и мы все, потому что его гол принес нам три очка.

- Несмотря на вот такой минимальный счет 1:0, вы выпустили второго нападающего, как вы говорили, можете сыграть любой тактикой, гнали их вперед. Что в этот момент было в вашей голове, чтобы высоко нападающие находились и цеплялись за отскок? Потому что «Динамо» шло в навал.

- Не только за отскок, но просто «Динамо» пошло в атаку, у нас стало больше пространства, потом пошел нападающий, три опорных в зону, но, к сожалению, только два или три раза удалось эти контратаки провести. Мне кажется, что поле мешало больше всего.