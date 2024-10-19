Бывший игрок «Барселоны» отреагировал на разгром «Спартака» 0:3

Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев поделился впечатлениями от центрального поединка 12-го тура Премьер-лиги, в котором московскому «Спартаку» противостоял «Краснодар». «Красно-белые» на своем поле крупно уступили «быкам» со счетом 0:3.

«У «Спартака» в центре поля был проходной двор. В первом тайме у москвичей вообще не было структуры. «Краснодар» одержал заслуженную победу», - дал комментарий эксперт в эфире телеканала «Матч Премьер».

После этого матча краснодарская команда набрала 30 баллов и вернула себе лидерство в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Подопечные Деяна Станковича, в свою очередь, с 19 очками продолжают располагаться на шестой строчке.