Бубнов: «Краснодар» легко и по делу разгромил «Спартак»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о домашнем поражении «красно-белых» от «Краснодара» (0:3) в рамках 12-го тура чемпионата России.

«Поражение по делу. Лидер обыграл команду, которая находилась на шестом месте. В итоге могли забить еще три. В любом случае легко и по делу разгромили «Спартак», - приводятся слова Бубнова на страницах Sportbox.

После сегодняшнего успеха краснодарский коллектив набрал 30 баллов и вернулся на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Мурада Мусаева опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на одно очко. Третьим идет столичный «Локомотив».