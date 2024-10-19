Шумахов: «Мне показалось, что был фол в голевой атаке ЦСКА»

Лучший футболист встречи «Динамо» Махачкала - ЦСКА Идар Шумахов для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Итог, конечно, не положительный точно для нас. Не знаю, вроде бы казалось, что моменты есть у нас. И первый тайм такой неплохой был. В какой-то момент упустили как-то игру, что ли.

- В моменте с пропущенным мячом случилась какая-то ошибка или нарушение правил со стороны соперника? Ты был ближе к эпизоду, расскажи, как это смотрелось с твоей стороны?

- Честно говоря, не видел, как там было уже в конечной фазе, что случилось. Не знаю, посмотрят, наверное, был фол или нет. Мне показалось, что был. Тоже мне тяжело так судить и определять.

- Награду лучшего игрока можно назвать ложкой меда в бочке дегтя, но, наверное, это последнее, что ты хотел добиться. Твои эмоции?

- Какие эмоции? Я не знаю, лучше бы, конечно, хотя бы одно очко. Если бы можно было обменять его на одно очко, я бы точно обменял. Особо по такому результату награда ничего не значит.

- Как себя чувствуют травмированные ребята? Понятно, что сейчас одна из самых сильных линий «Динамо» - это защита. Потеряла она в количестве, это травмированные и дисквалифицированные игроки. Насколько сложно вообще в таком ритме готовиться к играм?

- У нас хорошая обойма. Те ребята, которые со скамейки выходят, даже если они не второй или третий выбор, они хорошо себя показывают и усиливают постоянно. Поэтому не думаю, что у нас есть такой провал в этом плане.