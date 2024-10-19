Игрок «Спартака» Чернов рассказал, когда вернётся к тренировкам

Центральный защитник «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос о том, когда приступит к полноценным тренировкам с командой.

Ранее сообщалось, что игрок может вернуться к дерби с ЦСКА, которое состоится в начале ноября.

— Надо пару недель еще, чтобы начать тренироваться на поле. Надеюсь, после сборной буду в общей группе, — цитирует Чернова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 28-летний футболист провел шесть матчей во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Напомним, последний раз Чернов выходил на поле в конце августа, после чего получил перелом пятой плюсневой кости.

22 октября «Спартак» сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо». Кубковая игра должна будет стартовать в 18:30 по мск.