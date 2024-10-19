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Игрок «Спартака» Чернов рассказал, когда вернётся к тренировкам

19 Октября 2024 • 21:47 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
27.10 14:15

Центральный защитник «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос о том, когда приступит к полноценным тренировкам с командой.

Ранее сообщалось, что игрок может вернуться к дерби с ЦСКА, которое состоится в начале ноября.

— Надо пару недель еще, чтобы начать тренироваться на поле. Надеюсь, после сборной буду в общей группе, — цитирует Чернова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 28-летний футболист провел шесть матчей во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Напомним, последний раз Чернов выходил на поле в конце августа, после чего получил перелом пятой плюсневой кости.

22 октября «Спартак» сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо». Кубковая игра должна будет стартовать в 18:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Чернов

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