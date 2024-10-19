Черников: «Краснодар» был сильнее «Спартака» во всём»

Хавбек «Краснодара» Александр Черников пообщался с представителями СМИ после гостевого поединка против московского «Спартака» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги.
«Боевая победа. Все мы знаем силу «Спартака», всегда тяжело играть у них дома. Но мы были готовы и, думаю, продемонстрировали это. Мы были сильнее во всем», - приводит слова полузащитника «быков» телеканал «Матч ТВ».
Напомним, что центральная встреча 12-го тура чемпионата России прошла на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась крупной победой «Краснодара» со счетом 3:0. Благодаря этому успеху подопечные Мурада Мусаева вернулись на первое место в таблице, сместив петербургский «Зенит».
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