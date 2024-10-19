Черников: «Краснодар» был сильнее «Спартака» во всём»

«Боевая победа. Все мы знаем силу «Спартака», всегда тяжело играть у них дома. Но мы были готовы и, думаю, продемонстрировали это. Мы были сильнее во всем», - приводит слова полузащитника «быков» телеканал «Матч ТВ».