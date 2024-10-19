Губерниев высказался о натурализации Дугласа Сантоса

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением относительно возможной натурализации защитника петербургского «Зенита» Дугласа Сантоса.

«Было бы с кем играть, чтобы рассуждать о том, а нужен ли Сантос сборной. Если он по-настоящему полюбил Россию, а не использует ее в качестве дойной коровы, милости просим», - приводит слова комментатора «Всепроспорт».

В субботу, 19 октября, было объявлено о том, что Дуглас может получить гражданство России до конца текущего года.

30-летний бразилец выступает за петербургскую команду с 2019 года. Срок действующего контракта между Дугласом и «сине-бело-голубыми» рассчитан до лета 2027-го.