Мостовой оценил игру защитника «Спартака» Абены

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре центрального защитника «красно-белых» Минти Абены в минувшем матче с «Краснодаром».

Мостовой заявил, что, по его ощущениям, еще в прошлом поединке с «Локомотивом» у Абены было около пяти лишних килограммов.

— А сегодня ключевым моментом игры стала грубейшая ошибка Абены, приведшая ко второму голу, где он просто подарил мяч сопернику, — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Эксперт отметил, что не стоит во всех бедах винить Абену, но в матче с «Краснодар» защитник проявил себя не с лучшей стороны.

Матч 12-го тура чемпионата России завершился домашним поражением «Спартака» от «Краснодара» со счетом 0:3.