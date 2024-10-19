Гранат назвал фаворита матча «Рубин» - «Динамо»

Экс-футболист столичного «Динамо» Владимир Гранат поделился мыслями насчет грядущего противостояния между «бело-голубыми» и казанским «Рубином» в рамках 12-го тура чемпионата России.

«Две команды, которые подходят друг другу. «Рубин» может сыграть от обороны, а «Динамо» любит владеть инициативой. С небольшим перевесом фаворит - «Динамо», - передает слова эксперта Metaratings.ru.

Матч между «Рубином» и «Динамо» состоится в воскресенье, 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В преддверии поединка казанцы занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «бело-голубые» располагаются на пятой позиции.