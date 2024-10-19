Наумов: «Молодёжи «Локомотива» свойственны провалы»

Николай Наумов, бывший президент столичного «Локомотива», прокомментировал гостевое поражение «железнодорожников» от «Химок» в рамках 12-го тура Премьер-лиги.
«Для меня это поражение не сенсация. Более опытная команда выиграла у более мастеровитой. Молодёжи, которая играет в «Локомотиве», свойственны такие провалы», - приводит слова Наумова Metaratings.ru.
Поединок состоялся в Химках и завершился сенсационной победой хозяев со счетом 2:0. В составе «Химок» дублем отметился полузащитник Зелимхан Бакаев. После этой встречи подмосковная команда занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «железнодорожники» располагаются на третьей позиции.
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