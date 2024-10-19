Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наумов: «Молодёжи «Локомотива» свойственны провалы»

19 Октября 2024 • 21:18 Комментировать

Николай Наумов, бывший президент столичного «Локомотива», прокомментировал гостевое поражение «железнодорожников» от «Химок» в рамках 12-го тура Премьер-лиги.

«Для меня это поражение не сенсация. Более опытная команда выиграла у более мастеровитой. Молодёжи, которая играет в «Локомотиве», свойственны такие провалы», - приводит слова Наумова Metaratings.ru.

Поединок состоялся в Химках и завершился сенсационной победой хозяев со счетом 2:0. В составе «Химок» дублем отметился полузащитник Зелимхан Бакаев. После этой встречи подмосковная команда занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «железнодорожники» располагаются на третьей позиции.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Химки Николай Наумов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Какие сборные уже практически точно не попадут на чемпионат мира через Лигу наций Гвардиола ответил на предложение из России Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму «Реал» разочаровался в Мбаппе Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой Бекхэм дал оценку карьере Криштиану Роналду Месси и Роналду уступают по количеству голов самым дорогим футболистам мира Тухель может вернуть в сборную Англии двух игроков «Ливерпуль» выбрал в «Реале» замену Салаху Новая информация о скандале с Мбаппе: Игрок «Реала» вступал в интимную связь с девушкой
Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму У Мбаппе проблемы с алкоголем «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» Мбаппе обвинили в изнасиловании: подробности дела Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 Стипиди: «Не вижу в Барко ничего суперского, при Романцеве такого бы не было» «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе Холанн придумал, как уехать из «Манчестер Сити» в Испанию
Спортивные новости
Московский «Спартак» в матче с девятью голами обыграл «Амур» «Адмирал» в результативном матче обыграл «Ладу» «Трактор» сломил сопротивление «Салавата Юлаева» в КХЛ Рублёв проиграл 39-летнему Вавринке на турнире в Стокгольме Российский тренер рассказал, как долго Синнер будет лидером в мужском туре Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Пари НН Пари НН
Ростов Ростов
1
1
3.60 3.55 1.96
Видео
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Краснодар Краснодар
0
3
2.21 3.65 2.90
Видео
Окончен
Химки Химки
Локомотив Москва Локомотив Москва
2
0
6.00 4.50 1.47
Видео
Окончен
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
0
1
4.70 3.45 1.76
Видео
20.10.24 в 16:30
Оренбург Оренбург
Крылья Советов Крылья Советов
2.24 3.70 2.85
Видео
20.10.24 в 19:00
Рубин Рубин
Динамо Москва Динамо Москва
3.35 3.35 2.11
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Октября
21:27 · Россия. Премьер-лига
Мостовой оценил игру защитника «Спартака» Абены
21:25 · Россия. Премьер-лига
Гранат назвал фаворита матча «Рубин» - «Динамо»
21:18 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Молодёжи «Локомотива» свойственны провалы»
21:14 · Россия. Премьер-лига
Виктор Са высказался о том, чем нынешний «Краснодар» сильнее прошлогоднего эксклюзив
21:12 · Россия. Премьер-лига
Ветеран «Спартака» прокомментировал поражение 0:3
21:12 · Россия. Премьер-лига
Диего Коста: «Со стороны кажется, что мы легко победили «Спартак», но матч для нас получился непростым» эксклюзив
21:11 · Россия. Премьер-лига
Лантратов объяснил поражение «Локомотива» от «Химок»
21:10 · Россия. Премьер-лига
Агкацев: «Готов остаться в «Краснодаре», пока команда не выиграет золото РПЛ» эксклюзив
20:50 · Россия. Премьер-лига
Бакаев оценил слова Глушенкова о пиве после матчей
20:48 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Браво, «Краснодар»!
20:40 · Россия. Премьер-лига
Кордоба получил вопрос о несостоявшемся переходе в «Спартак»
20:31 · Россия. Премьер-лига
Галактионов объяснил, почему «Локомотив» проиграл «Химкам»
20:31 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Краснодара»: «Спартак» не заслужил счёт 0:3
20:22 · Россия. Премьер-лига
«Хотел поехать в больницу»: Мостовой прокомментировал провал «Спартака»
20:22 · Россия. Премьер-лига
Салихова отреагировала на разгромное поражение «Спартака»
20:20 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА повёл в Махачкале после ошибки Пальцева
20:14 · Россия. Премьер-лига
Кордоба: «Можно понять мою замену со стороны тренера»
20:09 · Россия. Премьер-лига
Мусаев: «Нам нужно во многом прибавить, мы не идеальны»
20:03 · Россия. Премьер-лига
Джикия озвучил задачу «Химок» на сезон
20:03 · Россия. Премьер-лига
Мусаев: «Успокоился, когда матч закончился»
19:56 · Россия. Премьер-лига
Станкович: «Нужно отдать должное сопернику»
19:53 · Россия. Премьер-лига
Булыкин оценил игру «Спартака» после провала
19:49 · Россия. Премьер-лига
«Отказываюсь говорить»: Мусаев после разгрома «Спартака» ответил на вопрос о борьбе за чемпионство 2
19:47 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: «Спартак» будет бороться за чемпионство 1
19:45 · Россия. Премьер-лига
Бакаев: «Бывают моменты, когда ты устал, но слышишь, как Джикия кричит, и сразу же приходишь в себя»
Все новости