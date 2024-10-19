Не лучший матч лидеров: три футболиста, из-за которых ЦСКА чуть не потерял очки в Каспийске

Ставим оценки футболистам Марко Николича

С огромным трудом ЦСКА увёз победу из Каспийска, махачкалинское «Динамо» заставило потрудиться Акинфеева и всю оборону, устроив фактически навал в последней трети матча. Минимальную победу «армейцы» всё-таки удержали, но по игре не убедили.

Из-за кого же так получилось? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Марко Николича.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

САША ЗДЕЛАР – 4,5. Большой объём работы выполнил Саша Зделар, но КПД невысок. Серб старался успеть везде, прикрывал каждое единоборство в центре поля, однако проиграл большую часть из них – шесть из 11.

Кроме того, Мрезиг дважды прошёл его на дриблинге, создал два неплохих момента из центральной зоны. А удачных отборов у Саши ровно один.

ИВАН ОБЛЯКОВ – 4,0. Этот матч стал примечателен тем, что лидеры ЦСКА себя слабо проявили. И если Аббос Файзуллаев хотя бы в обороне отрабатывал прилично (2 отбора), то Иван не поспевал ни там, ни там. Его дважды прошил на дриблинге, а впереди была всего одна острая передача на Мусаева.

Проиграно пять единоборств из восьми, совершено 20 (!) потерь, а все три попытки дриблинга были неудачные.

ДАНИЛ КРУГОВОЙ – 3,5. Ещё хуже обстояли дела на левом фланге, где Круговой постоянно проигрывал Кагермазову и Гаджиеву. Данил ни разу не выиграл в борьбе за мяч – четыре эпизода из четырёх проиграны и трижды неудачно пустился в дриблинг.

Кругового от мяча двигали очень легко. Ни проходов не давали сделать, ни в обороне своих ворот не замечали.