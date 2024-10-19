Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Не лучший матч лидеров: три футболиста, из-за которых ЦСКА чуть не потерял очки в Каспийске

19 Октября 2024 • 21:16 Комментировать
Динамо Махачкала
0:1
ЦСКА Москва
окончен

Ставим оценки футболистам Марко Николича

С огромным трудом ЦСКА увёз победу из Каспийска, махачкалинское «Динамо» заставило потрудиться Акинфеева и всю оборону, устроив фактически навал в последней трети матча. Минимальную победу «армейцы» всё-таки удержали, но по игре не убедили.

Из-за кого же так получилось? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Марко Николича.

Протокол игры  
Динамо Махачкала0:1ЦСКА Москва
  56'Мусаев Тамерлан (0:1)
Волк ДавидТабидзе ДжемалШумахов ИдарПальцев ВалентинДжапо Ян 78' (Сердеров Сердер ( 78') Кагермазов СосланГлушков Никита Сергеевич 80' (Зинович Кирилл ( 80') Мрезиг ХуссемАгаларов Гамид 78' (Хоссейннеджад Джавад Мохаммад ( 78') Касинтура Эгаш  75'Гаджиев Абакар 71' (Магомедов Ражаб ( 71')
Запасные: Гаджиев ШамильКотин НикитаКирш ИльяАнгбан ВикторьенМагомедов ТимурЮсупов ЗалимханКрачковский АнтонКовачевич Владимир
Акинфеев ИгорьДивеев ИгорьМойзес РобертоВиллиан РошаКруговой ДанилКеллвен ДугласОбляков ИванКисляк Матвей 70' (Гуарирапа Сауль ( 70') Зделар СашаФайзуллаев Аббосбек 70' (Пьянич Миралем ( 70'  90') Мусаев Тамерлан
Запасные: Агапов ИльяШуманский АртемБоков ДанилаУшаков ЕгорГайич Милан IIIЛукин МатвейКойта СекуГлебов КириллБистрович КристиянТороп Владислав
19 октября. Стадион "Анжи-Арена" (Каспийск).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

САША ЗДЕЛАР – 4,5. Большой объём работы выполнил Саша Зделар, но КПД невысок. Серб старался успеть везде, прикрывал каждое единоборство в центре поля, однако проиграл большую часть из них – шесть из 11.

Кроме того, Мрезиг дважды прошёл его на дриблинге, создал два неплохих момента из центральной зоны. А удачных отборов у Саши ровно один.

ИВАН ОБЛЯКОВ – 4,0. Этот матч стал примечателен тем, что лидеры ЦСКА себя слабо проявили. И если Аббос Файзуллаев хотя бы в обороне отрабатывал прилично (2 отбора), то Иван не поспевал ни там, ни там. Его дважды прошил на дриблинге, а впереди была всего одна острая передача на Мусаева.

Проиграно пять единоборств из восьми, совершено 20 (!) потерь, а все три попытки дриблинга были неудачные.

ДАНИЛ КРУГОВОЙ – 3,5. Ещё хуже обстояли дела на левом фланге, где Круговой постоянно проигрывал Кагермазову и Гаджиеву. Данил ни разу не выиграл в борьбе за мяч – четыре эпизода из четырёх проиграны и трижды неудачно пустился в дриблинг.

Кругового от мяча двигали очень легко. Ни проходов не давали сделать, ни в обороне своих ворот не замечали.

Худший игрок матча
Данил Круговой Иван Обляков Саша Зделар Другой, напишу в комментариях
РезультатыАрхив
👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Махачкала

Новости по матчу

Сегодня, 19 Октября
21:16
Не лучший матч лидеров: три футболиста, из-за которых ЦСКА чуть не потерял очки в Каспийске
20:54
Голом Мусаева ЦСКА переборол махачкалинское «Динамо», одержав четвёртую победу подряд
20:20
ЦСКА повёл в Махачкале после ошибки Пальцева
19:22
Николич объяснил свой синяк под глазом 1
18:30
«Динамо» Махачкала - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
17:52
Тренер ЦСКА Николич приехал на матч с огромным фингалом – известна причина
17:48
Файзуллаев и Мусаев – в основе ЦСКА на матч в Каспийске
15:36
Джепаров: У Файзуллаева хорошие шансы стать лучшим молодым игроком Азии
02:17
Динамо Махачкала - ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию онлайн
18 Октября
17:45
Тарханов не верит в лёгкую победу ЦСКА над махачкалинским «Динамо» 3
12:34
Ставка и прогноз на точный счёт матча Динамо — ЦСКА РПЛ — 19 октября 2024
04:06
Актуальная ставка и прогноз на матч Динамо — ЦСКА чемпионата России — 19 октября 2024
16 Октября
21:45
Пономарёв: Думаю, что «армейцы» выиграют матч с «Динамо» из Махачкалы
18:45
Ставка и прогноз на матч Динамо Махачкала – ЦСКА чемпионата России – 19 октября 2024
15 Октября
21:24
Бояринцев: «При Николиче ЦСКА стал более раскрепощённым»
21:16
Бояринцев: Смущает возраст Пьянича
17:14
Хомуха назвал условие, которое позволит ЦСКА бороться за медали РПЛ
15:11
Агент назвал мечту Роши в ЦСКА
14:49
Костылев: «Николич прививает ЦСКА современный футбол»
14 Октября
17:47
Алдонин: «Очень хорошо, что Файзуллаев прибавляет в разгар сезона»
16:41
Файзуллаев – лучший игрок ЦСКА в сентябре
15:39
«Пьянич ещё покажет, какой он мастер» — Дивеев
15:06
Баста оценил трансфер Пьянича в ЦСКА
13 Октября
16:54
Пономарёв: «ЦСКА нужно ещё дорасти до чемпионства»
10 Октября
23:30
Махачкалинское «Динамо» не продаст Пальцева, несмотря на интерес топ-клубов РПЛ
21:27
Пальцев: «Для меня самый принципиальный соперник – «Зенит», хочется доказать, что мы не хуже»
21:12
Тамерлан Мусаев — о конкуренции с Гуарирапой: «Кто сильнее, тот и играет»
09 Октября
21:12
Койта: Пьянич станет легендой ЦСКА
17:33
Зделар: «Пьянич — звезда мирового уровня»
07 Октября
20:47
Корнеев назвал главную проблему Гуарирапы
16:25
Отставки чемпионата России: кто следующий
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Какие сборные уже практически точно не попадут на чемпионат мира через Лигу наций Гвардиола ответил на предложение из России Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму «Реал» разочаровался в Мбаппе Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой Бекхэм дал оценку карьере Криштиану Роналду Месси и Роналду уступают по количеству голов самым дорогим футболистам мира Тухель может вернуть в сборную Англии двух игроков «Ливерпуль» выбрал в «Реале» замену Салаху Новая информация о скандале с Мбаппе: Игрок «Реала» вступал в интимную связь с девушкой
Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму У Мбаппе проблемы с алкоголем «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» Мбаппе обвинили в изнасиловании: подробности дела Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 Стипиди: «Не вижу в Барко ничего суперского, при Романцеве такого бы не было» «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе Холанн придумал, как уехать из «Манчестер Сити» в Испанию
Спортивные новости
Московский «Спартак» в матче с девятью голами обыграл «Амур» «Адмирал» в результативном матче обыграл «Ладу» «Трактор» сломил сопротивление «Салавата Юлаева» в КХЛ Рублёв проиграл 39-летнему Вавринке на турнире в Стокгольме Российский тренер рассказал, как долго Синнер будет лидером в мужском туре Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Пари НН Пари НН
Ростов Ростов
1
1
3.60 3.55 1.96
Видео
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Краснодар Краснодар
0
3
2.21 3.65 2.90
Видео
Окончен
Химки Химки
Локомотив Москва Локомотив Москва
2
0
6.00 4.50 1.47
Видео
Окончен
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
0
1
4.70 3.45 1.76
Видео
20.10.24 в 16:30
Оренбург Оренбург
Крылья Советов Крылья Советов
2.24 3.70 2.85
Видео
20.10.24 в 19:00
Рубин Рубин
Динамо Москва Динамо Москва
3.35 3.35 2.11
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Октября
21:27 · Россия. Премьер-лига
Мостовой оценил игру защитника «Спартака» Абены
21:25 · Россия. Премьер-лига
Гранат назвал фаворита матча «Рубин» - «Динамо»
21:18 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Молодёжи «Локомотива» свойственны провалы»
21:14 · Россия. Премьер-лига
Виктор Са высказался о том, чем нынешний «Краснодар» сильнее прошлогоднего эксклюзив
21:12 · Россия. Премьер-лига
Ветеран «Спартака» прокомментировал поражение 0:3
21:12 · Россия. Премьер-лига
Диего Коста: «Со стороны кажется, что мы легко победили «Спартак», но матч для нас получился непростым» эксклюзив
21:11 · Россия. Премьер-лига
Лантратов объяснил поражение «Локомотива» от «Химок»
21:10 · Россия. Премьер-лига
Агкацев: «Готов остаться в «Краснодаре», пока команда не выиграет золото РПЛ» эксклюзив
20:50 · Россия. Премьер-лига
Бакаев оценил слова Глушенкова о пиве после матчей
20:48 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Браво, «Краснодар»!
20:40 · Россия. Премьер-лига
Кордоба получил вопрос о несостоявшемся переходе в «Спартак»
20:31 · Россия. Премьер-лига
Галактионов объяснил, почему «Локомотив» проиграл «Химкам»
20:31 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Краснодара»: «Спартак» не заслужил счёт 0:3
20:22 · Россия. Премьер-лига
«Хотел поехать в больницу»: Мостовой прокомментировал провал «Спартака»
20:22 · Россия. Премьер-лига
Салихова отреагировала на разгромное поражение «Спартака»
20:20 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА повёл в Махачкале после ошибки Пальцева
20:14 · Россия. Премьер-лига
Кордоба: «Можно понять мою замену со стороны тренера»
20:09 · Россия. Премьер-лига
Мусаев: «Нам нужно во многом прибавить, мы не идеальны»
20:03 · Россия. Премьер-лига
Джикия озвучил задачу «Химок» на сезон
20:03 · Россия. Премьер-лига
Мусаев: «Успокоился, когда матч закончился»
19:56 · Россия. Премьер-лига
Станкович: «Нужно отдать должное сопернику»
19:53 · Россия. Премьер-лига
Булыкин оценил игру «Спартака» после провала
19:49 · Россия. Премьер-лига
«Отказываюсь говорить»: Мусаев после разгрома «Спартака» ответил на вопрос о борьбе за чемпионство 2
19:47 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: «Спартак» будет бороться за чемпионство 1
19:45 · Россия. Премьер-лига
Бакаев: «Бывают моменты, когда ты устал, но слышишь, как Джикия кричит, и сразу же приходишь в себя»
Все новости