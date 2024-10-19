Виктор Са высказался о том, чем нынешний «Краснодар» сильнее прошлогоднего

Полузащитник «Краснодара» Виктор Са в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о разгромной победе над «Спартаком» и борьбе за золотые медали.

- Какие впечатления от матча? Почему победа над «Спартаком» получилась такой легкой?

- Со стороны могло показаться, что победа далась нам малой кровью, но когда бегаешь на поле – так не кажется. Игра была тяжелая. Первый тайм получился у нас лучше, чем второй, когда стало тяжелее. Было меньше шансов забить. А «Спартак» прессинговал, но мы много бегали, выкладывались, и поэтому нам удалось победить.

- Чем нынешний «Краснодар» сильнее прошлогоднего, когда не удалось завоевать чемпионство?

- Мы действительно стали лучше по сравнению с прошлым сезоном. Я не могу сказать, что тот чемпионат был для нас какой-то плохой. До этого мы тоже очень хорошо играли. Но в этом сезоне мы стали показывать себя лучше. У нас более крепкая команда, чем в том году. В межсезонье у нас было больше времени. У ребят появилось больше опыта, и мы себя чувствуем, как одна большая семья. Но работы еще много. Надеюсь, в этом сезоне нам удастся завоевать золотые медали.

Елена Григорьевская