Ветеран «Спартака» прокомментировал поражение 0:3

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин дал комментарий касательно сегодняшнего поединка между «красно-белыми» и «Краснодаром» в 12-м туре чемпионата России.

«Краснодар» играл как дома. Возможно, Станкович ошибся с составом. Борьбу практически всю проиграли - что вверху, что внизу», - передает слова эксперта Metaratings.ru.

Поединок «Спартака» против «Краснодара» состоялся на московском стадионе «Лукойл Арена» сегодня, 19 октября. Встреча завершилась крупным поражением «красно-белых» со счетом 0:3.

После этой игры московская команда с 19 баллами занимает шестое место в турнирной таблице, а «быки» набрали 30 очков и вернулись на первую строчку.