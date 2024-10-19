Диего Коста: «Со стороны кажется, что мы легко победили «Спартак», но матч для нас получился непростым»

Защитник «Краснодара» Диего Коста в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Спартаком».

- Как объясняете такой разгром «Спартака»? Он был так слаб сегодня?

- Это был очень хороший матч для нас. Мы знаем, что «Спартак» - сильный соперник. Нам удалось забить первый мяч. Затем мы продолжили прессинговать. После второго гола игра стала более открытая. А в конце матча удалось забить еще раз.

- Показалось, ваша команда легко разобралась со «Спартаком». Это видимость, или так и было?

- Нет, конечно. Это только так кажется со стороны. Матч получился непростым, и у «Спартака» тоже были шансы забить и сравнять счет. Так или иначе, нам надо отдохнуть после этой игры и думать о следующих встречах.

- У вашей команды девять победных матчей подряд. В вашей карьере были такие серии?

- Точно не скажу. Скорее всего, были победные серии несколько лет назад, когда я выступал за «Сан-Паулу». Но сейчас нам рано что-то праздновать из-за этой победной серии, потому что сезон длинный и впереди еще много матчей.

- Только что «Химкам» проиграл «Локомотив». Получается, «Краснодар», единственный клуб, который сможет конкурировать с «Зенитом»?

- Пока мы не можем так говорить. Нам нужно продолжать побеждать в каждом матче, набирать очки и серьезно относиться к каждой игре. А итоги надо подводить в конце сезона.

Елена Григорьевская