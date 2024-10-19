Лантратов объяснил поражение «Локомотива» от «Химок»

Вратарь московского «Локомотива» Илья Лантратов ответил на вопрос о том, почему команда проиграла «Химкам».

«Они забили два, а мы — 0. Пропущенные мячи проанализируем на неделе», — цитирует Лантратова «Чемпионат».

Встреча 12-го тура Российской премьер-лиги завершилась поражением «Локомотива» от «Химок» со счетом 0:2.

По итогам 12 туров «железнодорожники» находятся на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Отставание команды Михаила Галактионова от лидирующего «Краснодара» составляет три балла.

Соперником «Локомотива» в следующем туре станет «Зенит». Поединок пройдет 27 октября.