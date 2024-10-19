Агкацев: «Готов остаться в «Краснодаре», пока команда не выиграет золото РПЛ»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» и о конкуренции бывшего одноклубника Матвея Сафонова с Джанлуиджи Доннаруммой в «ПСЖ».

- Сегодня «Спартак» нанес мало ударов по вашим воротам. Какой был самым опасным?

- Я бы не сказал, что у моих ворот было много моментов. Ну, разве что в начале матча был момент.

- Вашей команде удалось выключить из игры Барко, которого даже заменили. Готовились к тому, чтобы выключить его из игры?

- Давайте, я не буду раскрывать секреты (смеется). Если получилось, значит, хорошо.

- С другой стороны, Кордоба не забил, значит, и «Спартаку» удалось нейтрализовать вашего самого опасного футболиста.

- Это уже не ко мне вопрос.

- Вы ожидали схему игры у соперника с тремя центральными защитниками?

- Конечно, ожидали. Мы готовились к разным вариантам и оперативно перестроились во втором тайме.

- Кордоба мог перейти в «Зенит» или в «Спартак», о чем много писали. Как в команде реагировали на эту информацию?

- Вообще никак. Мы никогда не обращаем внимания на слухи.

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- Футбольный эксперт Александр Мостовой сказал, что без Кордобы «Краснодар» болтался бы в середине таблицы. Что вы ему ответите?

- Конечно, это ключевой игрок нашей команды, но я не считаю, что без него мы находились бы в середине таблицы.

- Вы готовы остаться в «Краснодаре» до тех пор, пока команда не выиграет золото РПЛ?

- Да. Надеюсь, в этом сезоне мы завоюем золотые медали.

- Невозможно обойти тему вашего бывшего одноклубника Сафонова. Он говорил, что его очень впечатлил Доннарумма. Что он вам рассказывал об этом?

- Он и мне говорил, что это очень хороший вратарь. Но мы не обсуждали его сильные и слабые стороны. Матвей просто сказал, что в его новой команде в принципе хорошие голкиперы.

- За счет чего Сафонов может выиграть конкуренцию у Доннаруммы, как считаете?

- Матвей ментально может хорошо подготовить себя к важнейшим матчам. После ошибок он легко их забывает. Мне кажется, это его самые большие плюсы.

Елена Григорьевская