Игнатов: «Спартак» шокирует положение в таблице, но мы исправим ситуацию»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» порассуждал о поражении от «Краснодара» и ситуации, в которой находится команда.

- «Краснодар» в этом чемпионате не проиграл ни одного матча. По силам ли этой команде завоевать золото?

- Это действительно хорошая команда во всех фазах игры. Но мы настраивались играть от себя. Сегодня встречались две равные команды, но в каких-то моментах гости были чуть лучше. Но я уверен, что мы исправим ситуацию. Разберем свои мелкие ошибки, которые привели к такому результату, и будем выглядеть лучше.

- Команду не шокирует положение в турнирной таблице и количество очков в активе?

- Понятно, что шокирует. Мы не довольны.

- Не опасаетесь скатиться еще ниже в ближайших турах?

- Нет. Мы планируем набирать очки в каждом следующем матче.

- Как команда себя чувствует физически? Может, перерыв на матчи сборных сказался на состоянии футболистов?

- Не считаю, что мы после матчей сборных не успели набрать нужные кондиции. В любом случае все находились в равных условиях. Кроме того, мы хорошо провели подготовительный цикл к «Краснодару».

- У «Спартака» не ладится с топовыми командам в этом чемпионате: ничья с «Динамо» и «Зенитом», проигрыш «Локомотиву» и сегодня «Краснодару». Есть этому объяснение?

- Это стечение обстоятельств. Где-то на не повезло – не забили свое, плюс пропускали обидные мячи.

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Елена Григорьевская