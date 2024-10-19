Голом Мусаева ЦСКА переборол махачкалинское «Динамо», одержав четвёртую победу подряд

«Динамо» Мх и ЦСКА сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 12-го тура РПЛ состоялся 19 октября на стадионе «Каспийск Арена».

Закрывали субботнюю программу тура футболисты махачкалинского «Динамо» и ЦСКА. Хозяева ждали международную паузу – с начала сентября у них нет побед, кризис стал затягиваться плотными тучами. А ЦСКА наоборот был расстроен перерывом – команда Марко Николича как раз разыгралась, в переходе с сентября на октябрь одержав три победы в трёх матчах.

За четвёртым подряд успехом рванули Мусаев, Файзуллаев и Обляков. Не слишком атакующий состав выбрал главный тренер ЦСКА. И началось всё как раз с атак хозяев, Николич всё правильно продумал. Резвый Гаджиев зарабатывал фолы, навесы следовали почти в каждой второй атаке, но справлялись «армейцы».

Даже когда зажигались небольшие пожары. Джапо пробивал с левого угла вратарской, его удар заблокировал Дивеев. С отскока пошёл наброс на Мрезига, там уже сработал Акинфеев. ЦСКА на такой плотный навал ответил контратакой: Обляков с фланга сыграл на Мусаева, Тамерлан не смог мяч обработать, но невольно продлил дальше. Набежавший Келлвен стрелял метров с десяти – не смог попасть в створ.

Во втором тайме скорости немного возросли, всё-таки командам не хватало движения. А на исходе часа игры ЦСКА забил. Заброс из глубины вызвал неразбериху: Пальцев махнул мимо мяча и врезал по Шумакову, из-за их спин выскочил Мусаев и оказался с глазу на глаз с голкипером. Тамерлан с первой попытки не смог обыграть Волка, но забрал отскок и дослал-таки мяч в сетку – 0:1.

«Динамо» взбодрилось после пропущенного гола. Опять началось подобие на навал, в одной из атак Джапо даже пробил через себя, но на пути мча встал защитник. Затем Агаларов развернулся в штрафной площади и отдал на Магомедова, но удар Ражаба парировал Акинфеев. После подачи от угла поля и суматохи Эгаш Касинтура расстреливал голкипера, однако не смог протолкнуть мяч через частокол ног. ЦСКА просто отбивался.

Получилось спастись и после того, как Магомедов получил мяч от Агаларова у правого угла вратарской площади, удар парировал Акинфеев, а добивание накрыли. Выстоял ЦСКА, а в концовке даже ответил выпадом Мусаева, убежавшего на рандеву с голкипером под небольшим углом. Только пробил Тамерлан слабо и точно в руки голкиперу.

Минимальная победа в Махачкале оставляет ЦСКА на четвёртой строчке.