Бакаев оценил слова Глушенкова о пиве после матчей

В субботу «Химки» обыграли на своём поле «Локомотив» со счётом 2:0 в рамках двенадцатого тура Премьер-лиги. Автором дубля стал атакующий полузащитник Зелимхан Бакаев. После игры футболист отреагировал на слова Максима Глушенкова. Недавно игрок «Зенита» признавался, что после матчей выпивает по две бутылки пива.

«Я вообще не пью, ни разу в жизни не пил и не советовал бы вообще пить», - цитирует Бакаева «Матч ТВ».

На текущий момент «Химки» располагаются на двенадцатой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем туре команда Франка Артиги будет принимать московское «Динамо».