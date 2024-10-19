Червиченко - о разгроме «Спартака»: «Можно было забрать зарплату у Маркиньоса и Угальде и отдать Кордобе»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал крупное домашнее поражение «красно-белых» от «Краснодара» (0:3).

- Не так давно вы заметили, что «Спартак», похоже, ошибся с приглашением Станковича на пост главного тренера команды. Сегодня только укрепились в своем мнении?

- Да. Каждый матч только подтверждает правоту моих слов.

- Сегодня «Спартак» совсем не убедил?

- Слушайте, если бы не активная помощь Левникова, «Краснодар» бы победил еще крупнее. Просто рефери все единоборства почему-то трактовал в пользу хозяев. И все эти рассказы про руку в естественном положении умиляют…

- Вы про пенальти, который не поставили в ворота Максименко за руку Абены?

- Ну да. Между его рукой и телом в том эпизоде мог еще один футболист протиснуться… Ну да ладно. Все понятно. Вообще проблема «Спартака» - в полном отсутствии слаженного механизма и не совсем качественных игроках.

- Вопросы не только к Станковичу, но и к селекции?

- Поймал себя на мысли, что лидеры «Краснодара» сильнее любого игрока «красно-белых». По-моему, сегодня довольно средний футболист Мартинс был лучшим в составе хозяев. А все остальные…

- А Барко?

- А что Барко? Ну вот что он сделал? Ну два-три раза накрутил игроков «Краснодара». Обвел троих, добежал до штрафной, где у него мяч отобрали. Так, а где острота и конкретика? Самый опасный момент был создан без его участия.

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- Вы про удар Бонгонды в перекладину?

- Да. Он прошел и пробил. Но там футболисты «Краснодара» понимали, что не стоит на него даже дышать.

- Почему?

- Потому что если бы Бонгонда сам упал, Левников немедленно назначил бы пенальти. Вопросов к судейству хватает. Почему отменили гол Батчи?

- К Абене большие вопросы?

- Надо понимать, что его поставили под Кордобу. Было непросто. Кордоба сильнее, мощнее. Сколько на нем фолили? Был бы другой арбитр, возможно, «Спартак» и не закончил бы игру в полном составе. Все-таки Кордоба - финалист Кубка Америки. Ну чего вы ждали от этого бедного Абены? На мой взгляд, он не такой уж и плохой защитник. Но в «Спартаке» вообще нет подстраховки, взаимозаменяемости.

- Так вы считаете, что «Спартаку» уже надо сейчас расставаться со Станковичем?

- Не знаю… Надо же понимать, на кого менять. Просто был Абаскаль, пришел Станкович. А что изменилось? Вопрос без ответа. Станкович вообще не угадывает с составом. Один раз с «Зенитом» получилось, и он подумал, что он все понял в этой жизни… И, повторюсь, дело не только в тренере, но и в селекции. За трансфер Угальде заплатили столько же, сколько надо было отдать сейчас за Кордобу. Почувствуйте разницу.

- То есть Кордобу надо было брать летом?

- Даже если он просил себе зарплату в 4 миллиона, можно было что-то придумать. Если отобрать зарплату у Маркиньоса и Угальде и отдать ее Кордобе, то толку было бы гораздо больше. Привозят непонятно кого. Деньги большие тратятся, а выхлопа нет. Все как обычно. Чемпионат проигран, сейчас будем нацеливаться на Кубок. Ничего не меняется.

Александр Сычёв