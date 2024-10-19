Генич: «Браво, «Краснодар»!

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о победе «Краснодара» над «Спартаком».

Игра 12-го тура Российской премьер-лиги на «Лукойл Арене» завершилась разгромной победой «быков» со счетом 3:0.

— Все максимально по делу! Браво, «Краснодар»! — написал Генич в своем телеграм-канале.

После победы «Краснодар» вернулся на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 30 очков. Отрыв кубанского клуба от «Зенита» составляет всего один балл.

Соперником «Краснодара» в 13-м туре РПЛ станут «Крылья Советов». Встреча пройдет 28 октября и начнется в 18:30 по мск.