Литвинов объяснил разгромное поражение от «Краснодара»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о поражении от «Краснодара» в матче 12-го тура РПЛ.

- Чем объясняете такое разгромное поражение от «Краснодара»?

- «Краснодар» переиграл нас тактически. У «Спартака» не получались некоторые моменты, например, выходы из обороны. Наши индивидуальные ошибки в итоги привели к голу.

- Почему допускали так много ошибок в обороне? Это из-за непривычной схемы с тремя центральными защитниками?

- Схема особо много не меняет в игре. Мы могли перестраиваться по ходу матча. Мы сами сыграли неправильно в первой тайме. Во втором стало попроще. В первые минуты мы владели инициативой, но не смогли забить мячи, а в конце еще пропустили гол.

Елена Григорьевская