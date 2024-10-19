Кордоба получил вопрос о несостоявшемся переходе в «Спартак»

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба поделился комментарием о том, почему не перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно.

«Моя команда — «Краснодар». Я буду говорить только о «Краснодаре». Не буду говорить, что будет после окончания моего контракта», — цитирует Кордобу «Чемпионат».

Футболист признался, что не получал предложения от «Краснодара» продлить трудовой договор.

В текущем сезоне 31-летний Кордоба провел 12 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и оформил четыре ассиста.

Трудовой договор колумбийца с «Краснодаром» истекает следующим летом. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 14 млн евро.