Галактионов объяснил, почему «Локомотив» проиграл «Химкам»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился комментарием о причинах поражения в минувшем матче с «Химками».

Игра 12-го тура чемпионата России завершилась со счетом 2:0 в пользу химчан.

— Нам не удалось быть сегодня такими агрессивными, дерзкими, цепкими; не удалось создать для команды соперника неожиданных ходов. Это, наверное, главный фактор, — цитирует Галактионова пресс-служба «железнодорожников».

На сегодняшний день «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке «красно-зеленых» 27 зачетных баллов. Отставание «железнодорожников» от лидера составляет три очка.

В следующем туре «Локомотиву» предстоит выездной матч против «Зенита». Игра пройдет 27 октября, начало запланировано на 19:30 по мск.