Тренер «Краснодара»: «Спартак» не заслужил счёт 0:3

Рулевой «Краснодара» Мурад Мусаев оценил результат матча Премьер-лиги против «Спартака». Как известно, «быки» победили в субботу на выезде со счётом 3:0. Мусаев не считает крупный счёт в полной мере справедливым.

«Сегодня 3:0, наверное, не совсем по делу. Матчи с московскими командами были 50 на 50. Думаю, ситуация в раздевалке даёт нам шанс переломить эти матчи. Но это тонкая материя, её нужно беречь», - цитирует Мусаева «Спорт-Экспресс».

«Краснодар» в двенадцати прошедших турах Премьер-лиги ни разу не проигрывал (девять побед и три поражения). Команда Мурада Мусаева занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Зенит» на один зачётный балл.