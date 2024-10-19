«Хотел поехать в больницу»: Мостовой прокомментировал провал «Спартака»

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался о поражении «Спартака» от «Краснодара» со счётом 0:3. По словам Мостового, слабая игра «красно-белых» в оборонительной линии его удивила.

«Жалко, что так произошло. Если бы до матча сказали, что «Спартак» так сыграет и проиграет 0:3 дома, то мне бы сказали, что я больной. А после 0:3 я хотел опять поехать в больницу», - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что ранее в октябре Александр Мостовой провёл какое-то время в больнице из-за камней в почках. Госпитализация помешала Мостовому пройти стажировку в «Спартаке».

«Спартак» сейчас располагается на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.