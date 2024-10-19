Салихова отреагировала на разгромное поражение «Спартака»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась после поражения «красно-белых» от «Краснодара».

В 12-м туре Российской премьер-лиги «Спартак» на своем поле проиграл «Краснодару» со счетом 0:3.

«Ну что, Абена лучше Джикии, Жозе круче Соболева, а Барко – новый Промес? Браво, корпоративные менеджеры, прячущиеся за вывеской «Лукойла», — заявила Салихова Metaratings.

Салихова выразила надежду на то, что «Лукойлом» эти люди управляют качественнее, чем футбольным клубом.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России. В копилке команды Деяна Станковича 19 набранных очков.

В следующем туре «красно-белые» встретятся на выезде с «Пари НН».