ЦСКА повёл в Махачкале после ошибки Пальцева

В последнем на сегодня матче 12-го тура Премьер-лиги «Динамо» Махачкала играет против ЦСКА.

В начале второго тайма грубая ошибка Валентина Пальцева привела к голу - на правом фланге своей половины поля не попал ногой по мячу Пальцев, затем в падении невнятно коснулся мяча и не смог предотвратить выход на ворота махачкалинского «Динамо» Тамерлана Мусаева, тот вошёл в штрафную площадь, и голкипер уже не смог зафиксировать мяч в своих перчатках, а Мусаев покатил мяч в пустые ворота.

ЦСКА выходит на чистое четвертое место в онлайн-таблице, соперник же делит четвертое место с конца. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.