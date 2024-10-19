Кордоба: «Можно понять мою замену со стороны тренера»

Лучший футболист встречи «Спартак» - «Краснодар» Джон Кордоба для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Ты расстроился, когда вас заменили. Что это были за эмоции?

- В тот момент, мы в принципе сегодня проводили сегодня очень хороший матч, и можно понять мою замену со стороны тренера, потому что я приехал только-только после 48-часового перелета. Самое важное сегодня было выиграть, и сегодня мы уезжаем домой довольными.

- «Спартак» играл в первом тайме в три центральных защитника, во втором - в два центральных защитника. Как вам было комфортнее?

- И так, и так было комфортно. Мне кажется, что я тот игрок, который должен адаптироваться к любой системе. Самое важное было - игра команды, что мы сегодня и показали.

- Девять матчей подряд в чемпионате - победы. Что дальше?

- Нужно продолжат работать так, как мы это делаем на протяжении всех этих матчей. Не нужно начинать слишком сильно верить в себя. Нужно продолжать делать как можно скромнее и идти от матча к матчу.