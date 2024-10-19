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Мусаев: «Нам нужно во многом прибавить, мы не идеальны»

19 Октября 2024 • 20:09 Комментировать
Спартак Москва
0:3
Краснодар

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Все отмечают прогресс Ленини. Сегодняшний его гол и движение по сезону - как вы видите его работу?

- Он молодец, был один момент, он не имел игровой практики и сидел, работал. Те шансы, которые были, воспользовался. Не хочу, чтобы он останавливался, он может еще лучше играть. Не забывайте, что он еще прилетел из Ботсваны, он там по Африке путешествовал. Он молодец, мы рады и спокойны. Нужно еще прибавлять.

- Сперцян и Кордоба расстроились, когда поняли, что их меняете. Вы с ними поговорили после матча?

- Да нормально, Джон всегда расстроен. Он хочет играть всё, до последней минуты. Он как только сел на скамейку… мы уже три раза поговорили. Это хорошо, я рад, что человек хочет играть и не хочет уходить. Эду? Я сказал, что он проделал большую работу. У него было повреждение после «Химок», он пропустил матч сборной Армении, поэтому отдал все, что можно, поэтому логично было его поменять и выпустить свежего игрока.

- У вас девять побед в чемпионате кряду. Сейчас пресса будет писать, что это чемпионский сезон. Как на это реагировать в вашем случае?

- А как реагировали раньше? Когда мы начали с трех ничьих, все сказали, что у нас проблемы и мы ничего не добьемся. Мы были спокойны и верили в себя, работали. Сейчас мы должны быть спокойны, не обращать ни на кого внимание, нам нужно во многом прибавить, мы не идеальны. Сегодня было у «Спартака» ряд моментов. Поэтому надо трезво оценивать и стараться стать еще лучше.

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Евро-Футбол.Ру,
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20:22 · Россия. Премьер-лига
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19:56 · Россия. Премьер-лига
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