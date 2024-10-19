Джикия озвучил задачу «Химок» на сезон

Защитник «Химок» Георгий Джикия высказался о задаче команды в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Какая задача? Сохранить прописку в РПЛ, быть как можно выше в турнирной таблице», — приводит слова Джикии «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Джикия принял участие в трех матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

В 12-м туре чемпионата России «Химки» сенсационно одолели «Локомотив» со счетом 2:0. Данный результат позволил подмосковному клубу подняться на 12-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков. Отрыв химчан от зоны прямого вылета составляет четыре балла.