Мусаев: «Успокоился, когда матч закончился»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Стала ли откровением тройка центральных у «Спартака» в начале?

- Да, мы не ожидали, они так практически никогда не играли. Там бывало, что Маркиньос как с «Ростовом», опускался пятым. Но тут была явная тройка, поэтому немного неожиданно. Но ребята молодцы, прямо очень быстро сориентировались. Нормально. Это не доставило никаких трудностей.

- Виктор Са в перерыве сказал, что вы прямо по ходу матча подсказали, как нужно правильно двигаться в прессинге.

- Перестроился прессинг, но они молодцы, быстро среагировали. Там буквально одному сказали, второму передали, и всё заработало очень хорошо.

- В первые полчаса у «Спартака» вообще не было моментов. Что случилось в конце первого тайма? Моменты у ворот Агкацева стали возникать.

- Я думаю, если смотреть датчики онлайн по пробегу, там в первые 15 минут Сперцян давал в максимальной зоне 150 метров. Некоторые за матч столько не пробегают. Начало было на пределе возможностей, атаки в две стороны, максимальные скорости, стыки, переключения, рывки и тормоза. Видно было, что мы подсели, из-за этого в основном.

- В какой момент стало спокойнее? Только после финального свистка? Пришло понимание, что это уже не отпускается?

- 2:0, всякое может быть там. Вы видели, что там Коста не разобрался и бросил из аута в зону, соперник имел 100%-й момент из-за нашей невнимательности. Нельзя расслабляться. «Спартак» - команда, которая играет дома, 25 000 зрителей, они хорошая команда, поэтому успокоился, когда матч закончился.