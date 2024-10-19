Станкович: «Нужно отдать должное сопернику»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Если по хронологии начать с первого тайма, что не получилось в первые 45 минут?

- Действительно, в первом тайме было много неорганизованности при выходе из обороны, ошибок в передачах тоже, потерь мяча. Нужно отдать должное сопернику - команда очень хорошая. Когда ты играешь против такого оппонента, который претендует на первые места, такое может быть. Два гола, которые мы пропустили, мы пропустили очень легко.

- Были моменты в конце первого тайма у «Спартака» и в конце второго, когда игроки с трех и пяти метров не забивают, а Бонгонда - в пустые. Что чувствует тренер?

- Действительно, в первом тайме у нас был хороший момент, когда мы могли сравнивать счет и делать его 1:1. И после этого как раз мы очень быстро пропустили второй гол, и счет стал 0:2. Во втором тайме тоже, в принципе, были хорошие моменты. Нельзя его просто выбрасывать, потому что команда в определенные моменты доминировала и создавала, были тоже моменты, когда могли сокращать отставание в счете, но закончилось так. Еще раз, нужно отдать должное сопернику, потому что это очень организованная команда, очень сильная команда, хорошо подготовленная, очень хорошо борется и выигрывает дуэли. Я беру всю ответственность за это поражение на себя. Все решения, которые я принимаю, за них ответственность только моя.

- Оцените работу Абены сегодня?

- Сегодня Кордоба не забил. Да, он создавал большие проблемы Абене. Когда бывают ошибки, многие хотят навести прицел на одного человека, но я так не буду делать абсолютно точно никогда, потому что Абена - настоящий профессионал и хороший парень. Он всегда отдается полностью, поэтому так.