Булыкин оценил игру «Спартака» после провала

Известный в прошлом футболист Дмитрий Булыкин высказался о поражении «Спартака» от «Краснодара» с крупным счётом 0:3. По словам Булыкина, команда Деяна Станковича допускала детские ошибки и заслуженно проиграла.

«Спартак» ничего не показал – все бегали и спотыкались, а момент, когда могли забить, был всего лишь один. Так в обороне играть, конечно, нельзя. С такими ошибками «красно-белые» не займут высокое место», - цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

«Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В двенадцати турах команда Деяна Станковича смогла набрать 19 очков.

Следующий матч «Спартак» проведёт во вторник, 22 октября, - против махачкалинского «Динамо» в Кубке России.