«Отказываюсь говорить»: Мусаев после разгрома «Спартака» ответил на вопрос о борьбе за чемпионство

«Краснодар» продолжает лидировать в Премьер-лиге России после субботней крупной победы над «Спартаком» со счётом 3:0. После игры рулевой «быков» Мурад Мусаев получил вопрос о борьбе за чемпионство.

«Я отказываюсь говорить об этом. Хотим ли мы стать чемпионами? Конечно. Сделаем ли всё от нас зависящее? Конечно, сделаем. Ради побед, как сегодня, мы работаем каждый день. Но в футболе нельзя много мечтать, нужно много работать», - цитирует Мусаева «Спорт-Экспресс».

«Краснодар» в двенадцати прошедших турах Премьер-лиги не потерпел ни одного поражения. Команда Мурада Мусаева добилась девяти побед при трёх ничьих. В следующем туре «быки» будут играть против «Крыльев Советов» на выезде. Матч пройдёт в понедельник, 28 октября.