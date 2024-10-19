Литвинов: «Спартак» будет бороться за чемпионство

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос, есть ли у команды шансы в чемпионской гонке РПЛ.

«Мы поговорим и будем давать максимум, пытаться сократить отставание и бороться за чемпионство», — цитирует Литвинова «Чемпионат».

Футболист заявил, что 11 очков — это слишком большое отставание от лидера, «Спартак» не должен такого допускать.

В 12-м туре чемпионата России «красно-белые» крупно проиграли «Краснодару» со счетом 0:3. После такого результата команда Деяна Станковича осталась на шестой позиции в турнирной таблице.

Соперником «Спартака» в следующем туре РПЛ станет «Пари НН».