Бакаев: «Бывают моменты, когда ты устал, но слышишь, как Джикия кричит, и сразу же приходишь в себя»

Лучший футболист встречи «Химки» - «Локомотив» Зелимхан Бакаев для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Это лучший матч «Химок» в этом сезоне?

- Один из лучших. У нас были хорошие матчи, просто, наверное, немного не хватало сыгранности команде. Сейчас с каждым матчем все увереннее, тем более еще Георгий Джикия начал играть и добавил той уверенности, того опыта, чего нам не хватало. Так что я надеюсь, эта победа будет толчком для нас.

- Насчет Георгия, это ведь не только в игровом плане прибавка к вашим скиллам, это ведь еще и в эмоциональном плане, наверное, тоже?

- Да, он очень эмоциональный. Вы, наверное, слышите на стадионе, как он орет. Из-за этого команда не останавливается, всегда на фокусе. Бывают моменты, когда ты устал, но слышишь, как он кричит, и сразу же приходишь в себя. Так что спасибо руководству, что получилось его к нам сюда привезти.

- Было ощущение, что вы были немного недовольны, когда уходили на замену. Это из-за того момента, когда Ориньо не покатил?

- Да нет, я всегда недоволен. Хотелось еще больше сделать. Слава богу, что все равно выиграли. Это самое главное. А так я всегда больше хочу.

- В этом эпизоде с Ориньо уже чувствовали, что открываетесь, и передача - вот она?

- Я думал, что отдаст, но ничего. Ори хотел забить, к сожалению, не получилось. Надеюсь, в следующей игре у него получится забить.

- Про голы еще немножко. Какой понравился из двух?

- Я не знаю, неплохие мячи. Нет такого, что какой-то больше, а какой-то меньше. Не знаю.

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- Есть ощущение, что эта победа психологически сейчас «Химкам» поможет преодолеть ту проблемную серию, которая была?

- Я надеюсь, что да, что мы станем еще увереннее в своих силах и будем еще набирать те очки, которые мы заслуживаем. Я считаю, что было много игр, где мы не добрали своих очков.