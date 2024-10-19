В прессе появилась информация о том, что «Спартаку» интересен левый защитник Куябано из «Ботафого». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 21-летний бразилец «красно-белым» не интересен. Такой вариант спартаковцы на самом деле рассматривали, но раньше - ещё до летней покупки Рикарду Мангаша.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Куябано в 3,5 миллиона евро. Слухи довольно активно стали связывать бразильского футболиста с возможным переездом в Европу.

Напомним, что в субботу «Спартак» на своём поле проиграл «Краснодару» со счётом 0:3.