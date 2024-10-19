Артига: «Не могу сказать, что это самый лучший матч»

Главный тренер «Химок» Франк Артига дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- Сегодня вы довольны всем, что делала ваша команда? Можно ли этот матч назвать лучшим для «Химок» в сезоне?

- В первую очередь я сейчас хочу сказать спасибо и поблагодарить своих игроков за то усилие, которое они сегодня приложили за время матча. Они знали, насколько тяжелой будет борьба, и они это сделали.

Не могу сказать, что это самый лучший матч, все-таки иногда мы заслуживали больше очков, чем получали. Конечно же, мы анализировали прошлые игры. Результат в том числе зависел и от этого. В первом тайме у «Локомотива» были шансы, но во втором - после двух голов Бакаева, я думаю, всё уже стало понятно.

- После выхода на замену Терехова Ориньо переместился на новую позицию, чуть ли не на позицию «десятки». Это ситуативные моменты, или вы планируете использовать его там в дальнейшем?

- Нет, сегодня просто поставили Ориньо на позицию вингера, чтобы он нам помог при переходах, все же у нас был не очень хороший опыт, когда у нас линия в пять защитников стояла, и слишком много против «Зенита» падали. Поэтому сегодня было принято такое решение, которое обусловливалось нашим преимуществом. Поэтому так и произошло.

- Пара центральных защитников Филин и Джикия сегодня сыграла идеально. Когда Фаринья поправится, кого ставить в центр обороны, когда все играют здорово?

- Пока что мы не решили, кто будет играть следующий матч. Правда, что когда есть такая вещь, когда тренеры проигрывают какие-то матчи, они начинают анализировать и делать какие-то замены, но сегодня мы займемся тем, что просто отпразднуем победу. Мы довольны сегодня результатом. А о том, кто будет играть в следующем матче, подумаем завтра или послезавтра.