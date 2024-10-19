Руслан Литвинов: «Краснодар» тактически переиграл «Спартак»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался после домашнего поражения от «Краснодара».
Игра 12-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 0:3. Виновником одного из голов стал Литвинов, который провел на поле все 90 минут.
— «Краснодар» сегодня переиграл нас тактически. Не получался выход из обороны, были индивидуальные ошибки, которые привели к голу. Не знаю, с чем связаны ошибки, — цитирует Литвинова «Чемпионат».
Футболист отметил, что во втором тайме «Спартак» владел инициативой, но так и не смог реализовать свое преимущество.
После 12 матчей «Спартак» находится на шестом месте в РПЛ. В следующем туре «красно-белые» будут гостить у «Пари НН».
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